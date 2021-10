L'assegno divorzile ha principalmente funzione assistenziale (Di martedì 12 ottobre 2021) Chiara Bevilacqua - L'evoluzione dell'istituto dell'assegno divorzile e il superamento del parametro del tenore di vita nella giurisprudenza della Cassazione. Leggi su studiocataldi (Di martedì 12 ottobre 2021) Chiara Bevilacqua - L'evoluzione dell'istituto dell'e il superamento del parametro del tenore di vita nella giurisprudenza della Cassazione.

Ultime Notizie dalla rete : assegno divorzile Presupposti per la revisione dell'assegno di mantenimento La revisione dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato ...

Sperequazione tra i redditi dei coniugi: spetta il mantenimento?  Tant'è che, di recente, la giurisprudenza [2] ha cancellato l'assegno divorzile a una donna che, dopo la separazione, aveva deciso di lavorare full time. Mettendo a confronto le condizioni ...

