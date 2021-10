Lascia sempre spazio a qualcosa di nuovo e lasciati sorprendere (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutti abbiamo bisogno di quelle confortevoli e comode abitudini che scandiscono le nostre giornate, perché tutto ciò che non conosciamo, e che risiede nel mondo lì fuori, ci fa paura. Eppure per vivere, e smettere di sopravvivere, è necessario uscire dalla comfort zone a noi così cara e Lasciarci sorprendere dalla vita. Sì, abbiamo tutte bisogno di qualcosa di nuovo. Che arrivi improvvisamente e senza premeditazione alcuna. Ne abbiamo bisogno tutte le volte che ci sforziamo di tenere incollate le cose che in realtà sono già rotte, ma che non abbiamo il coraggio di Lasciare andare. Ne abbiamo bisogno perché per vivere, e godere di tutto quello che ci circonda, dobbiamo necessariamente ascoltare le nostre emozioni, affrontarle. Anche quando queste ci fanno paura. Perché rendere la felicità un abitudine, ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutti abbiamo bisogno di quelle confortevoli e comode abitudini che scandiscono le nostre giornate, perché tutto ciò che non conosciamo, e che risiede nel mondo lì fuori, ci fa paura. Eppure per vivere, e smettere di sopravvivere, è necessario uscire dalla comfort zone a noi così cara ercidalla vita. Sì, abbiamo tutte bisogno didi. Che arrivi improvvisamente e senza premeditazione alcuna. Ne abbiamo bisogno tutte le volte che ci sforziamo di tenere incollate le cose che in realtà sono già rotte, ma che non abbiamo il coraggio dire andare. Ne abbiamo bisogno perché per vivere, e godere di tutto quello che ci circonda, dobbiamo necessariamente ascoltare le nostre emozioni, affrontarle. Anche quando queste ci fanno paura. Perché rendere la felicità un abitudine, ...

