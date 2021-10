La Tunisia ha un nuovo governo. Su 24 ministri, 8 sono donne nel nuovo esecutivo guidato da Najla Bouden (Di martedì 12 ottobre 2021) La prima donna a capo di un governo in Tunisia e nel mondo arabo, Najla Bouden, ha annunciato lunedì 11 ottobre dal palazzo presidenziale di Cartagine la composizione della sua squadra di ministri. Dopo due mesi e mezzo, la Tunisia ha un nuovo governo. Ad annunciarlo, una nota della presidenza della giovane Repubblica nordafricana. Su 24 ministri, 8 sono donne nel nuovo governo: a capo del ministro della Giustizia c’è Najla Jaffel, alla Difesa Imed Memich. Un’altra donna è stata scelta come Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Aida Hamdi, insieme a Sarah Zaafroni, titolare del Ministero delle Infrastrutture e ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 12 ottobre 2021) La prima donna a capo di unine nel mondo arabo,, ha annunciato lunedì 11 ottobre dal palazzo presidenziale di Cartagine la composizione della sua squadra di. Dopo due mesi e mezzo, laha un. Ad annunciarlo, una nota della presidenza della giovane Repubblica nordafricana. Su 24, 8nel: a capo del ministro della Giustizia c’èJaffel, alla Difesa Imed Memich. Un’altra donna è stata scelta come Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Aida Hamdi, insieme a Sarah Zaafroni, titolare del Ministero delle Infrastrutture e ...

