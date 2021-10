La scrittrice irlandese Sally Rooney non ha autorizzato la traduzione in ebraico del suo ultimo libro come gesto di boicottaggio nei confronti di Israele (Di martedì 12 ottobre 2021) La scrittrice irlandese Sally Rooney ha deciso di non autorizzare la traduzione in ebraico il suo ultimo libro, Beautiful World, Where Are You, come gesto di boicottaggio nei confronti dello stato di Israele e in sostegno del popolo palestinese. I Leggi su ilpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Laha deciso di non autorizzare lainil suo, Beautiful World, Where Are You,dineidello stato die in sostegno del popolo palestinese. I

Advertising

rubio_chef : #SallyRooney scrittrice, poetessa e saggista irlandese, ha vietato che i suoi libri venissero pubblicati da un edit… - ilpost : La scrittrice irlandese Sally Rooney non ha autorizzato la traduzione in ebraico del suo ultimo libro come gesto di… - n_poletti : RT @ilpost: La scrittrice irlandese Sally Rooney non ha autorizzato la traduzione in ebraico del suo ultimo libro come gesto di boicottaggi… - SofiaCut : La scrittrice irlandese Sally Rooney non ha autorizzato la traduzione in ebraico del suo ultimo libro come gesto di… - fedefrancolupo : RT @rubio_chef: #SallyRooney scrittrice, poetessa e saggista irlandese, ha vietato che i suoi libri venissero pubblicati da un editore dell… -