La Roma e il tabù degli scontri diretti: Mou, ora è dentro o fuori (Di martedì 12 ottobre 2021) L'unica volta che la Roma ha vinto in casa della Juventus negli ultimi dieci anni la partita non contava nulla. Era l'ultima giornata del campionato 2019 - 2020, quello concluso in piena estate dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma tabù La Roma e il tabù degli scontri diretti: Mou, ora è dentro o fuori Flop scontri diretti ? Perché negli ultimi anni la Roma ha sempre sofferto - tanto - gli scontri diretti e nell'unico di questo campionato giocato finora (il derby) le cose non sono andate meglio. ...

Roma, finalmente il portiere: Rui Patricio leader, è pronto per Juve, Napoli e Milan ROMA - La Roma ha una certezza in più per sfatare il tabù scontri diretti e invertire il trend negativo di Fonseca dei soli sette punti su trentasei a disposizione nello scorso campionato contro le big. Ciò che ...

Flop scontri diretti ? Perché negli ultimi anni la Roma ha sempre sofferto - tanto - gli scontri diretti e nell'unico di questo campionato giocato finora (il derby) le cose non sono andate meglio.