La radiovisione conquista il pubblico | professionale | affidabile | in diretta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lain sintonia con gli stili di vita degli italiani. Più di 4 milioni di italiani seguono ogni giorno ladagli schermi televisivi. Sono aumentati del 4,7% nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma gli italiani che guardano anche saltuariamente la radio in tv superano gli 11 milioni. Più di 5 milioni nell’ultimo anno e mezzo hanno scoperto per la prima volta la...

Advertising

PasqualeMarro : #rtl1025 anticipa la tendenza del mercato: “La #radiovisione conquista il pubblico - FonteCensis : RT @rtl1025: ?? La #radiovisione è il new media che conquista il pubblico e il @FonteCensis certifica che è diventata un fenomeno di massa… - rtl1025 : ?? La #radiovisione è il new media che conquista il pubblico e il @FonteCensis certifica che è diventata un fenomeno… - radiotodayEU : Censis: la radiovisione che conquista il pubblico - Radiospeaker - lifestyleblogit : “La radiovisione conquista il pubblico”, lo dice il Censis: RTL102.5 anticipa la tendenza del mercato - -

Ultime Notizie dalla rete : radiovisione conquista

L'81,4% degli italiani, inoltre, è convinto che lasia un nuovo media che combina i contenuti di qualità della radio con le infinite possibilità di ascolto e di visione in diretta su una ...L'81,4% degli italiani, inoltre, è convinto che lasia un nuovo media che combina i contenuti di qualità della radio con le infinite possibilità di ascolto e di visione in diretta su una ...Non solo radio. Da anni si parla di Radiovisione e l’intuizione di RTL102.5, molti anno fa, è stata geniale. Oggi, i dati del Censis diffusi all’interno ...