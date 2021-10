La pubblica amministrazione digitale? La legge è ferma a 20 anni fa (Di martedì 12 ottobre 2021) Circa 60 studenti, metà in aula e metà in streaming per ascoltare la lezione – evento di Francesco Di Costanzo, presidente dell’Associazione PA Social e della Fondazione Italia digitale ospite della Cattedra di Culture Digitali e Social Media del Professor Michele Zizza. “La pubblica amministrazione Onlife” – Tre ore di approfondimento per analizzare i benchmark nella PA dal 2000 ai giorni nostri. A introdurre l’evento è stato il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo Professor Giovanni Fiorentino che ha sottolineato l’importanza di una divulgazione al digitale necessaria per garantire un miglior servizio ai cittadini. Di Costanzo ha percorso le fasi diacroniche che hanno portato alla digitalizzazione dell’establishment e ai tanti obiettivi ancora da ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Circa 60 studenti, metà in aula e metà in streaming per ascoltare la lezione – evento di Francesco Di Costanzo, presidente dell’Associazione PA Social e della Fondazione Italiaospite della Cattedra di Culture Digitali e Social Media del Professor Michele Zizza. “LaOnlife” – Tre ore di approfondimento per analizzare i benchmark nella PA dal 2000 ai giorni nostri. A introdurre l’evento è stato il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo Professor GiovFiorentino che ha sottolineato l’importanza di una divulgazione alnecessaria per garantire un miglior servizio ai cittadini. Di Costanzo ha percorso le fasi diacroniche che hanno portato alla digitalizzazione dell’establishment e ai tanti obiettivi ancora da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In vista del 15 ottobre il premier Draghi dovrebbe firmare indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle moda… - GDF : #GDF #Salerno e #SCICO: eseguita misura di prevenzione per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un pluripregiud… - ottopagine : 'La magistratura non può sindacare merito scelte della pubblica amministrazione' #Benevento - tariffando : #WindTre e Open Fiber, nuovo accordo: fibra ottica fino a 10 Gbps per aziende e Pubblica Amministrazione - OracleItalia : RT @Noovle_SpA: “La collaborazione con @Oracle è un elemento chiave per accelerare la transizione del nostro Gruppo verso modelli più fless… -