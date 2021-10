La promessa di Donnarumma ai tifosi del Milan è spiazzante

(Di martedì 12 ottobre 2021)nel mirino de Le Iene: il tatuaggio distensivo con lo stemma dele l’incerta“Vorrò sempre bene aidel”. Gianluigiprova a firmare la pace con il popolo rossonero. Lo stesso che lo ha fischiato durante Italia-Spagna a ‘San Siro’: troppo grande il dispiacere per il trasferimento a zero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CronacheTweet : Le Iene hanno fatto tatuare lo stemma del Milan lavabile a Donnarumma, strappandogli la promessa di farsene uno per… - calciomercatoit : ???#Milan - #Donnarumma: 'Spiace per i fischi, ma ai tifosi rossoneri vorrò sempre bene'. E poi fa una promessa... - zazoomblog : Donnarumma: “Sarò sempre un cuore rossonero”. La promessa a ‘Le Iene’ - #Donnarumma: #“Sarò #sempre #cuore - zazoomblog : ME LO FACCIO TATUARE! LE IENE: DONNARUMMA COMMENTA I FISCHI DEI TIFOSI E FA UNA PROMESSA - #FACCIO #TATUARE! #IENE:… - Milannews24_com : ??Tra un Tatuaggio LAVABILE ??E una promessa strappata dalle IENE ??#Donnarumma la manterrà? -

Ultime Notizie dalla rete : promessa Donnarumma

Allora ecco che l'ex portiere milanista prova a ricucire con una fetta della tifoseria:: tatuaggio per il Milan Una dedica che si chiude con ladi un tatuaggio permanente con il ...L'inviato gli strappa così una: Quando arrivi a Parigi, vai da un tatuatore e lo fai diventare permanente?: Vediamo, vediamo…ok va bene!Donnarumma stasera a 'Le Iene' torna sui fischi di San Siro, il portiere vuole la pace con i tifosi del Milan e fa una 'promessa' ...Donnarumma a Le Iene. Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Italia 1 una puntata con la nota trasmissione televisiva e ci sarà anche il portiere della Nazionale protagonista. Non si parlerà t ...