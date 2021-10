La pandemia | la storia del rock e il peso invisibile delle parole La versione di Patti Smith

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) “People have the power”, cantava e canta ancora, come fosse oggi,. Era il 1988 quando uscì quel brano - “il singolo dell’anno” secondo il New York Times – e 33 anni dopo, “è più che mai attuale”, ci dice lei, la "sacerdotessa del", cantautrice, poetessa, fotografa, pittrice e scultrice. “Il suo valore non cambia, perché è una canzone valida in tutto il mondo per chiunque creda in un cambiamento. La gente ha il potere e oggi più che mai deve usarlo davvero. Tutti noi dobbiamo credere di averlo, perché insieme possiamo cambiare le cose”. “Abbiamo il potere di sognare di fare le regole” – cantava in quel brano e ce lo conferma anche a voce. “Visti i tempi difficili che stiamo vivendo, abbiamo il potere di lottare per cacciare dal mondo i folli, adesso più che mai. Ogni volta che io canto quella canzone, ci ...