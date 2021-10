La nuova partita di Virginia Raggi dentro al M5s (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Sconfitta in Campidoglio, arrivata quarta al primo turno delle amministrative, Virginia Raggi prova a giocare la sua partita all'interno del Movimento 5 stelle, di cui resta una delle figure più in vista. Anche in virtù del nel suo nuovo incarico nel Comitato di Garanzia assieme a Luigi Di Maio e Roberto Fico. La Raggi punterebbe a riaffermare il suo profilo di livello nazionale tra i 5 stelle e non solo di consigliera comunale di opposizione. Non starebbe pensando, raccontano fonti a lei vicine, ad un ruolo in contrapposizione con il leader Giuseppe Conte ma a portare avanti anche una linea meno schiacciata sull'intesa M5s-Pd e maggiormente attenta alle energie e le idee provenienti della società. Ovvero lo schema che la sindaca uscente ha utilizzato alle elezioni capitoline, con il M5s all'11% a Roma e le 5 ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Sconfitta in Campidoglio, arrivata quarta al primo turno delle amministrative,prova a giocare la suaall'interno del Movimento 5 stelle, di cui resta una delle figure più in vista. Anche in virtù del nel suo nuovo incarico nel Comitato di Garanzia assieme a Luigi Di Maio e Roberto Fico. Lapunterebbe a riaffermare il suo profilo di livello nazionale tra i 5 stelle e non solo di consigliera comunale di opposizione. Non starebbe pensando, raccontano fonti a lei vicine, ad un ruolo in contrapposizione con il leader Giuseppe Conte ma a portare avanti anche una linea meno schiacciata sull'intesa M5s-Pd e maggiormente attenta alle energie e le idee provenienti della società. Ovvero lo schema che la sindaca uscente ha utilizzato alle elezioni capitoline, con il M5s all'11% a Roma e le 5 ...

La nuova partita di Virginia Raggi dentro al M5s AGI - Agenzia Giornalistica Italia Letta: alla manifestazione antifascista vengano pure Salvini e Meloni In piazza sabato 16 ottobre, alla manifestazione antifascista “dovrebbero esserci tutti, anche Meloni e Salvini. Sarebbe un errore se non accadesse. Nessuno di noi interpreta quella manifestazione com ...

Così nel 1973 il Viminale sciolse il Movimento Politico Ordine Nuovo La decisione 5 mesi dopo l'avvio del processo a 30 dirigenti legati al movimento cui era stata contestata la violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del disciolto Partito Fascista ...

