La nave Oruc Reis a caccia di gas Erdogan sfida i trattati nel Mediterraneo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Torna a farsi tesa la situazione nelorientale alla voce gas: la Turchia, come annunciato, avvia nuove esplorazioni in un fazzoletto di acque contese. Scortata da navi da guerra, laturcaha iniziato a posare i cavi dove non potrebbe farlo. Si trova da ieri nella regione illegale del Navtex turco per procedere alle indagini annunciate dalla Turchia adi gas. Il Navtex in questione comprende, oltre alla piattaforma continentale turca, parte della Zona economica esclusiva cipriota nel nord dell’isola. Quindi è di fatto illegale.Ankara ha occupato l’area fino a metà dicembre (16/12), ma dovrebbe partire prima, poiché Exxon Mobil ha pianificato la trivellazione nella zona 10 della Zee di Cipro all’inizio di dicembre, a seguito di un accordo ...