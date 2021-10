La Multimedia Valley cantiere creativo d’Italia

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 12 ottobre 2021) È l’evento di riferimento per l’innovazione e la creatività e ha scelto Giffoni per l’unica tappa del Sud Italia. È questo il senso di #SIOS2021Giffoni, che si svolgerà venerdì 15 ottobre negli spazi della. L’evento è promosso da StartupItalia in partnership con Giffoni che si conferma, perciò, brand di riferimento in particolare per la capacità di connessione con la sua community, composta da migliaia di giovani e che rappresenta un interessante luogo di confronto per la Generazione Z. #SIOS2021Giffoni prenderà il via alle 10.00, dopo il classico countdown di 15’ in compagnia di Radio 105, e sarà possibile seguire l’evento live dalle pagine Facebook di StartupItalia e Giffoni Film Festival e dal sito web dell’appuntamento. Importante novità di #SIOS21Giffoni sarà il ritorno del pubblico – un centinaio di rappresentanti della Gen Z ...