La moda del giocattolo gender neutral: la Lego elimina l’indicazione “maschi” e “femmine” (Di martedì 12 ottobre 2021) La Lego ha annunciato che eliminerà dai suoi giocattoli gli “stereotipi di genere” dopo che un sondaggio commissionato dallo stesso gigante danese delle costruzioni per bambini ha rilevato un problema nei ragazzi. La ricerca condotta dal Geena Davis Institute on gender in Media sostiene infatti che le bambine sono sicure di sé e pronte a giocare anche con le confezioni di mattoncini pensate per i maschi. Il 71% dei bambini intervistati ha confessato invece di temere di essere presi in giro qualora avessero utilizzato scatole descritte come “giocattoli per ragazze”. La Lego: mai più distinzioni di genere per i mattoncini Una paura, sottolinea lo studio riportato dal Guardian, condivisa se non più accentuata nei genitori. Da qui la decisione della Lego di togliere le etichette di genere da scatole e sul ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Laha annunciato che eliminerà dai suoi giocattoli gli “stereotipi di genere” dopo che un sondaggio commissionato dallo stesso gigante danese delle costruzioni per bambini ha rilevato un problema nei ragazzi. La ricerca condotta dal Geena Davis Institute onin Media sostiene infatti che le bambine sono sicure di sé e pronte a giocare anche con le confezioni di mattoncini pensate per i. Il 71% dei bambini intervistati ha confessato invece di temere di essere presi in giro qualora avessero utilizzato scatole descritte come “giocattoli per ragazze”. La: mai più distinzioni di genere per i mattoncini Una paura, sottolinea lo studio riportato dal Guardian, condivisa se non più accentuata nei genitori. Da qui la decisione delladi togliere le etichette di genere da scatole e sul ...

vogue_italia : L'accessorio di oggi è firmato Michael Kors. Ogni giorno le nostre scelte qui: - vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - christianrocca : RT @Linkiesta: Le caramelle del supermercato che devi conoscere Se pensate che le caramelle non siano più di moda, siete seduti dalla part… - legillimens_x : @TonyDP73 @perchetendenza lei invece non ha seguito la moda del suo tempo quando ha scelto chi sposare/con chi fidanzarsi, vero? - Faithyette : @camomillaerose Quando devi già leggere un casino i libri di testo, poi chissà, forse mentalmente si sovrappone men… -

Ultime Notizie dalla rete : moda del HoYeon Jung, l'attrice di 'Squid Game' è il nuovo volto di Louis Vuitton Ha partecipato al concorso Korea's Next Top Model , ha vinto il premio Asian Star Award agli Asian Model Awards del 2019 e ha sfilato per tante altre case di moda come Giambattista Valli , Chanel , ...

Le violenze contro i migranti in Libia ora si compiono alla luce del sole Il 1 ottobre 2021, su ordine del procuratore generale della Libia una consistente coalizione di forze di sicurezza ha lanciato un ... marchi internazionali della moda, gioiellerie e negozi di profumi, ...

Bonus “Teatro e Spettacoli” e “Tessile e Moda”: come beneficiare del credito d'impost Gazzetta del Sud Altre notizie da non perdere Già apprezzata dalle case di moda, che l'hanno scelta per diverse campagne pubblicitarie e sfilate, è diventata popolare tra il grande pubblico solo dopo il debutto del k-drama. Lo testimonia il suo ...

Amber Valletta è sustainability ambassador di Karl Lagerfeld La modella, attrice e eco-attivista affiancherà il designer Hun Kim nella realizzazione di collezioni a basso impatto ambientale, sulla scia della ...

Ha partecipato al concorso Korea's Next Top Model , ha vinto il premio Asian Star Award agli Asian Model Awards2019 e ha sfilato per tante altre case dicome Giambattista Valli , Chanel , ...Il 1 ottobre 2021, su ordineprocuratore generale della Libia una consistente coalizione di forze di sicurezza ha lanciato un ... marchi internazionali della, gioiellerie e negozi di profumi, ...Già apprezzata dalle case di moda, che l'hanno scelta per diverse campagne pubblicitarie e sfilate, è diventata popolare tra il grande pubblico solo dopo il debutto del k-drama. Lo testimonia il suo ...La modella, attrice e eco-attivista affiancherà il designer Hun Kim nella realizzazione di collezioni a basso impatto ambientale, sulla scia della ...