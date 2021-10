La Juventus trema | il Newcastle punta due bianconeri!

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’acquisto delda parte dello sceicco sta facendo preoccupare diversi club a causa della disponibilità economica del nuovo patron degli inglesi. I nomi che stanno circolando sono diversi ed anche ladeve stare attenta ai propri gioielli. Chiesa,, De Ligt In particolare, nel mirino degli inglesi ci potrebbero finire Federico Chiesa e Matthjis De Ligt. I due giovani sono i talenti potenzialmente più forti dei bianconeri e farebbero comodo a molte squadre. Sicuramente non partirebbero per meno di 80 milioni di euro ma ildifficilmente si farebbe problemi sotto questo punto di vista. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, il giocatore non recupera! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

CalcioToday.it

Da Chiesa a De Ligt non mancano idee alla; e pure il Milan può temere per un eventuale attacco sferrabile su Kessie. C'è, poi, il caso Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina è stato ...Pessime notizie per il ct dei transalpini Didier Deschamps , ma soprattutto per la. Mister Max Allegri infatti dovrà fare a meno dell'ex Psg domenica prossima in campionato per il big match ...Il principe saudita che ha appena acquistato il club inglese diventa il più ricco in Premier E sul nuovo impero calcistico governa la potentissima Staveley. L’obiettivo è vincere tutto ...Ma non è solo l'Inter a tremare. Da Chiesa a De Ligt non mancano idee alla Juventus; e pure il Milan può temere per un eventuale attacco sferrabile su Kessie. C'è, poi, il caso Vlahovic. Il ...