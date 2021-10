La guerra Usa più lunga poteva essere la più breve. Estratto da "Dossier Afghanistan" (Di martedì 12 ottobre 2021) “Dossier Afghanistan. La storia della guerra attraverso i documenti top secret” è l’ultimo libro del giornalista del Washington Post Craing Whitlock. Pubblicato da Newton Compton Editori, uscirà in Italia il 14 ottobre con la traduzione di Marta Lanfranco e Anna de Vito (prezzo 12 euro, e-book 4,99). Il libro si presenta come “un racconto esatto e serrato su come tre presidenti degli Stati Uniti e i loro capi militari abbiano ingannato il mondo per venti lunghi anni per giustificare un conflitto infinito costato oltre 2300 miliardi di dollari e 241.000 morti”. Proprio come i Pentagon Papers hanno cambiato la comprensione del pubblico del Vietnam, gli Afghanistan Papers riportati nel libro contengono rivelazioni sorprendenti di persone che hanno avuto un ruolo diretto nella guerra, dai leader della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) “. La storia dellaattraverso i documenti top secret” è l’ultimo libro del giornalista del Washington Post Craing Whitlock. Pubblicato da Newton Compton Editori, uscirà in Italia il 14 ottobre con la traduzione di Marta Lanfranco e Anna de Vito (prezzo 12 euro, e-book 4,99). Il libro si presenta come “un racconto esatto e serrato su come tre presidenti degli Stati Uniti e i loro capi militari abbiano ingannato il mondo per venti lunghi anni per giustificare un conflitto infinito costato oltre 2300 miliardi di dollari e 241.000 morti”. Proprio come i Pentagon Papers hanno cambiato la comprensione del pubblico del Vietnam, gliPapers riportati nel libro contengono rivelazioni sorprendenti di persone che hanno avuto un ruolo diretto nella, dai leader della ...

