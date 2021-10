La Germania non ha sospeso «tutti i vaccini» contro la Covid-19

Leggi su facta.news

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il 12 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 26 agosto, che recita: «Ma sarà vero??? LASOSPENDEC19, DICE CHE SONO PERICOLOSI E NON PIU’ RACCOMANDATI!! C’è stata una pausa di 2 settimane in modo che possano riflettere sui danni causati alla loro gente, NESSUNO PUO’ FARLO e la licenza di vaxxine è stata messa in pausa!!». Si tratta di una notizia falsa. Contattato dalla redazione di Facta, un portavoce del ministero della Salute tedesco ha smentito l’informazione, etichettando come «falso» il contenuto del tweet. Come hanno ricostruito i colleghi di Afp, la falsa informazione è stata originata da questo video circolato a fine agosto su Twitter, nel quale vediamo un uomo in giacca e camicia che ...