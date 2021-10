La Germania cede all’islam | il canto dei muezzin equiparato al suono delle campane

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino, 12 ott – Sta facendo molto discutere la decisione con cui Henriette Reker, sindaco di Colonia, ha dato il via libera alle moschee per far risuonare ildeinelle strade della città renana. Si tratta, nello specifico, di un progetto della durata di due anni, che permetterà alle comunità islamiche – a Colonia sono presenti 35 moschee – di richiamare i proprio fedeli alla preghiera, ogni venerdì tra le ore 12 e le 15. Il richiamo non dovrà durare più di cinque minuti anche il volume degli altoparlanti sarà regolamentato per contratto. Non è la prima apertura che lafa nei confronti dell’islam, ma certamente Colonia è finora la città più grande che si è mossa in tal senso. La supercazzola della «diversità» Il sindaco, eletto nel 2015 da indipendente, ha spiegato così la sua posizione: «Se nella nostra ...