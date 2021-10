La foto straziante della Regina Elisabetta, come entra in Abbazia. Che cosa le sta succedendo? | Guarda (Di martedì 12 ottobre 2021) La Regina Elisabetta è tornata a pieno ritmo ai suoi impegni reali. La Sovrana, 95 anni, si è fatta vedere oggi all'Abbazia di Westminster, dove si è tenuta una celebrazione in occasione del centenario della Royal British Legion, un'organizzazione a sostegno dei soldati e dei veterani dell'esercito britannico. Sempre sorridente e cordiale, questa volta Sua Maestà ha deciso di indossare un completo blu e un cappotto e un cappello dello stesso colore. Borsa e scarpe, invece, nere. A colpire tutti, però, non è stato il viso o il suo abbigliamento ma un altro "accessorio". La Regina Elisabetta, infatti, è stata vista camminare con l'aiuto di un bastone. Si tratta della seconda volta che succede. La prima volta risale a molto tempo fa, al 2004, quando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Laè tornata a pieno ritmo ai suoi impegni reali. La Sovrana, 95 anni, si è fatta vedere oggi all'di Westminster, dove si è tenuta una celebrazione in occasione del centenarioRoyal British Legion, un'organizzazione a sostegno dei soldati e dei veterani dell'esercito britannico. Sempre sorridente e cordiale, questa volta Sua Maestà ha deciso di indossare un completo blu e un cappotto e un cappello dello stesso colore. Borsa e scarpe, invece, nere. A colpire tutti, però, non è stato il viso o il suo abbigliamento ma un altro "accessorio". La, infatti, è stata vista camminare con l'aiuto di un bastone. Si trattaseconda volta che succede. La prima volta risale a molto tempo fa, al 2004, quando la ...

