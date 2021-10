La firma digitale per chiedere i referendum e quella strana paura del popolo (Di martedì 12 ottobre 2021) Grazie a un emendamento di Riccardo Magi approvato in sede di conversione del decreto semplificazioni 2021, è oggi possibile sottoscrivere con firma digitale le richieste di referendum, oltre alle iniziative legislative popolari e le liste per le elezioni. Questa modalità è stata immediatamente sperimentata sia per referendum sui quali era già stata avviata la raccolta delle firme, come quello per l’eutanasia legale, sia per avviare la medesima raccolta su quesiti nuovi, come quello per la legalizzazione dell’uso della cannabis. Quest’ultimo ha riscontrato un particolare successo, raggiungendo in pochi giorni il livello minimo delle 500.000 firme che la Costituzione richiede perché i cittadini possano essere chiamati a votare, se i controlli dell’Ufficio centrale per il referendum e della Corte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Grazie a un emendamento di Riccardo Magi approvato in sede di conversione del decreto semplificazioni 2021, è oggi possibile sottoscrivere conle richieste di, oltre alle iniziative legislative popolari e le liste per le elezioni. Questa modalità è stata immediatamente sperimentata sia persui quali era già stata avviata la raccolta delle firme, come quello per l’eutanasia legale, sia per avviare la medesima raccolta su quesiti nuovi, come quello per la legalizzazione dell’uso della cannabis. Quest’ultimo ha riscontrato un particolare successo, raggiungendo in pochi giorni il livello minimo delle 500.000 firme che la Costituzione richiede perché i cittadini possano essere chiamati a votare, se i controlli dell’Ufficio centrale per ile della Corte ...

Firma Digitale: 6 cose importanti che devi sapere Bitmat La firma digitale per chiedere i referendum e quella strana paura del popolo Grazie a un emendamento di Riccardo Magi approvato in sede di conversione del decreto semplificazioni 2021, è oggi possibile sottoscrivere con firma digitale le richieste di referendum, oltre ...

