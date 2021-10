La Fiorentina ha già scelto l’erede di Vlahovic: il piano viola (Di martedì 12 ottobre 2021) La Fiorentina si prepara a valutare concretamente la cessione di Vlahovic già dalla prossima sessione di calciomercato invernale. La viola potrebbe dire sì a proposte tra i 55 e i 60 milioni di euro Il matrimonio tra la Fiorentina e Vlahovic sembrerebbe essere giunto al capolinea. Come confermato dal presidente Commisso, l’attaccante serbo avrebbe già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 ottobre 2021) Lasi prepara a valutare concretamente la cessione digià dalla prossima sessione di calciomercato invernale. Lapotrebbe dire sì a proposte tra i 55 e i 60 milioni di euro Il matrimonio tra lasembrerebbe essere giunto al capolinea. Come confermato dal presidente Commisso, l’attaccante serbo avrebbe già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DonatoFCIM : E comunque Tatarusanu è diventato cesso al Milan o già dal Lione, ha i suoi anni, assolutamente, ma alternato bene… - clamark80 : @tcarapezza @teo_acm Non mi piace per niente, lo trovavo scarso già quando era alla Fiorentina... - Ceruzinho : @maIdiniano Sassuolo decisivo. Atalanta prestazione ridicola, segna a porta vuota dopo un tiro respinto su Dimarco.… - violanews : #Salernitana: Rischio lungo stop per #Ribery. Infortunio già avuto alla #Fiorentina???? - violanews : Sono già 3500 i mini-abbonamenti venduti dalla #Fiorentina per le prossime sette partite in casa???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina già Diretta/ Lituania Svizzera (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! ... di origini bosniache e che ricordiamo in Italia con le maglie di Fiorentina, Lecce e Novara però ... Gli ospiti sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,21, mentre poi si sale già a quota 6,...

Women - mania per la Champions: col Chelsea Stadium tutto esaurito? Oltre 17 mila tifosi hanno già ritirato il biglietto per assistere al match di Women's Champions League tra Juve e Chelsea. C'è ... scontro diretto per lo scudetto con la Fiorentina: biglietti finiti a ...

Fiorentina, occasione di riscatto per Kokorin Corriere dello Sport ... di origini bosniache e che ricordiamo in Italia con le maglie di, Lecce e Novara però ... Gli ospiti sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,21, mentre poi si salea quota 6,...Oltre 17 mila tifosi hannoritirato il biglietto per assistere al match di Women's Champions League tra Juve e Chelsea. C'è ... scontro diretto per lo scudetto con la: biglietti finiti a ...