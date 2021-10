La Destra italiana serve | anche alla sinistra che invece l' attacca

(Di martedì 12 ottobre 2021) Laè sotto attacco. Un manipolo di vandali fascisti assalta la sede della Cgil, e la grande stampa, anziché prendersela con il ministro competente, addita come colpevoli collaborazionisti Meloni e Salvini. L'rme democratico suona sempre in coincidenza con gli appuntamenti elettorali: e questa è una storia già vista. Eppure, quando la polvere si sarà posata,nellasarà opportuna una riflessione sul futuro. A Lega e Fratelli d'Italia sicuramente non mancano i voti, essendo guidati da due personaggi carismatici che in pochi anni hanno fatto decollare le percentuali dei propri marchi politici. Ma il consenso, ai tempi dei social, è più facile ottenerlo che conservarlo. Dunque, in vista del futuro, sarebbe auspicabile fissare tre punti nell'agenda ...

'I violenti vanno esclusi dalla vita politica. Ma questo vale per tutti, bisogna ...dem ricorda come sia ' fuor di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estremache ...In questo senso non sorprende che certi movimenti dell'estremastoricasi siano schierati a supporto dei No - Vax e abbiano per esempio partecipato alle recenti proteste. Sono bastati ...Calciomercato Roma, secondo fonti spagnole José Mourinho avrebbe fatto una richiesta specifica per rinforzare la fascia destra di difesa.“Siamo con la Cgil e con Maurizio Landini. Basta con le ambiguità di Meloni, Salvini e Toti. Oggi ho scritto un messaggio a Maurizio Landini. Siamo con lui, con la Cgil. Sembra ovvio, ma non lo è, per ...