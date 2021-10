La bufala del dirigente della Polizia infiltrato che ha picchiato un manifestante

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il nome deldiFiliberto Mastrapasqua era insistentemente circolato nelle chat su Telegram dei no green pass favorevoli alle proteste durante le manifestazioni di Roma del 9 ottobre. Secondo alcuni utenti dei social network – che avevano scatenato una vera e propria gogna mediatica nei suoi confronti – sarebbe stato lui l’uomo con la maglietta grigia, appartenente alle forze dell’ordine in borghese, che avevaunin zona Piazzale Flaminio. Invece, com’era ampiamente prevedibile, si trattava di una, smentita in maniera secca e decisa dalla Questura, con una nota ufficiale. LEGGI ANCHE > Televideo, lasulla grande vittoria dei no-green pass italiani Lasu Filiberto Mastrapasqua e il gesto del poliziotto in ...