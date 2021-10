Kostic: «Non voglio guardare a ciò che è successo in estate. Il mio obiettivo…» (Di martedì 12 ottobre 2021) Filip Kostic è tornato sulla vicenda di mercato che lo ha riguardato in estate quando è stato ad un passo dal trasferimento alla Lazio Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte, in un’intervista alla Bild è tornato sulla trattativa estiva, poi saltata, che avrebbe dovuto portarlo alla Lazio: «Non serve tornare su quanto accaduto, avevo promesso ai tifosi che avrei giocato con impegno e fatto del mio meglio per il club. Nonostante tutto. Non voglio guardare a ciò che è successo nei mesi scorsi, il mio obiettivo è pensare al futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Filipè tornato sulla vicenda di mercato che lo ha riguardato inquando è stato ad un passo dal trasferimento alla Lazio Filip, esterno dell’Eintracht Francoforte, in un’intervista alla Bild è tornato sulla trattativa estiva, poi saltata, che avrebbe dovuto portarlo alla Lazio: «Non serve tornare su quanto accaduto, avevo promesso ai tifosi che avrei giocato con impegno e fatto del mio meglio per il club. Nonostante tutto. Nona ciò che ènei mesi scorsi, il mio obiettivo è pensare al futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

