Kim Kardashian al “Saturday Night Live” indossa Balenciaga (Di martedì 12 ottobre 2021) La partecipazione di Kim Kardashian al Saturday Night Live ha acceso il web, sia per il suo look super glamour che per il lungo monologo, durante il quale ha anche affrontato il tema scottante del divorzio con Kanye West. L’iconica influencer ha debuttato come ospite al famoso variety show americano e ha catturato l’attenzione per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 12 ottobre 2021) La partecipazione di Kimalha acceso il web, sia per il suo look super glamour che per il lungo monologo, durante il quale ha anche affrontato il tema scottante del divorzio con Kanye West. L’iconica influencer ha debuttato come ospite al famoso variety show americano e ha catturato l’attenzione per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

avvelenat4 : in tl leggo di pazzeska e la salemi ed è subito paris hilton e kim kardashian e questo mio lavoraccio :( - Radio105 : Kim Kardashian è tornata a parlare di Kanye West dopo il divorzio, definendolo 'il rapper migliore di tutti i tempi… - IOdonna : Dopo il periodo nero, inizia il periodo rosa per Kim. Sempre originale e griffatissima - BRlANRAY : RT @KUWTKWorld: ?? +100 | Kim Kardashian at Lattanzi Cucina Italiana in New York ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: Un monologo di apertura sorprendentemente esilarante. Che fa impazzire Twitter -