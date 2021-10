Kessie e la tentazione Inter: ecco cosa può succedere (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , l'agente dell'ivoriano avrebbe cercato di ... Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it? Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , l'agente dell'ivoriano avrebbe cercato di ... Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?

Ultime Notizie dalla rete : Kessie tentazione Kessie e la tentazione Inter: ecco cosa può succedere La tentazione Inter Liverpool, Paris Saint - Germain, Tottenham, Manchester United e Atletico Madrid sono tantissimi i top club, che si sono interessati a Kessie negli ultimi mesi. Secondo gli ultimi ...

Kessie, tentazione Premier League: inserimento concreto di un club Non ci sono novità sul rinnovo di contratto di Franck Kessie . La trattativa è bloccata, le parti sono ferme sulle proprie posizioni al momento. Il Milan ha offerto un prolungamento con ingaggio a ...

Kessie e la tentazione Inter: ecco cosa può succedere il Giornale Kessie e la tentazione Inter: ecco cosa può succedere Il rinnovo col Milan è sempre più lontano. Il Barcellona lo vorrebbe già a gennaio, ma sullo sfondo incombe l'ipotesi Inter ...

Milan, la Gazzetta: “Il club è rassegnato a perdere Kessié. Due club in prima fila da settimane” “Il Milan è rassegnato a perdere Franck Kessié“. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport sul centrocampista ivoriano in scadenza di contratto: “Il Milan gli ha offerto oltre 6 milioni di euro, mentre l ...

