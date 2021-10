Juventus Women | preview Chelsea | le parole di Sara Gama

(Di martedì 12 ottobre 2021) Insieme al proprio tecnico Joe Montemurro, nella solita conferenza stampa di vigilia è intervenuta anche la capitana della. Ecco le sue. Come affrontare la partita Galli e Girelli, giocatrici dellaSicuramente è una partita importante. Dobbiamo essere concentrate su ogni minimo dettaglio, sono le piccole cose quelle che contano a questo livello. Abbiamo entusiasmo perché siamo a casa nostra contro una squadra importante e forte, così come lo siamo noi. Siamo pronte a dare tutto e a dare spettacolo. Quando si incontrano queste squadre ci sono tantissime individualità. Noi giochiamo molto di squadra e la nostra forza sta nella compattezza del gruppo“. A che punto è la“Stiamo crescendo ...

JuventusTV : L'allenamento delle #JuventusWomen alla vigilia di #JuveChelsea ???? LIVE, qui ?? - juventusfc : Il racconto e le immagini di questa splendida notte europea, tutta a tinte bianconere. ??? ??… - juventusfc : ?? Stade de Genève ?? Pronte alla sfida di #UWCL ?? La conferenza stampa di presentazione di #ServetteJuve ??… - junews24com : Gama non teme il Chelsea: «Abbiamo studiato tanto, le conosciamo» - - Calciopress : New post: L'ultima squadra a fermare la Juventus Women dei record? È stata la Florentia San Gimignano -

Oltre 17 mila tifosi hanno già ritirato il biglietto per assistere al match di's Champions League tra Juve e Chelsea. C'è ancora tempo e il flusso di richiesta non si è ...un dettaglio e...La cronaca diretta e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA:- CHELSEA FC- - -: . A disposizione: . Allenatore: Joe Montemurro. CHELSEA FC: . A ...Gama non teme il Chelsea: «Abbiamo studiato tanto, le conosciamo. Partiamo dal nostro gioco molto propositivo» Intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Women Champ ...Va sempre reso onore al merito. Il calcio si nutre anche (soprattutto) di ‘storie’ come questa. Accade che la Juventus Women conquisti il record assoluto di 30 vittorie consecutive in Serie A Femminil ...