Juventus-Roma | brutte notizie per Allegri | tre pedine importanti a rischio forfait

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bianconeri in emergenza in tutti i reparti Continuano ad arrivaredall’infermeria per Massimiliano. Per l’allenamento di oggi alla Continassa era previsto il reintegro in gruppo di Paulo Dybala, ma così non è stato. L’attaccante argentino ha svolto ancora lavoro differenziato, a testimonianza del fatto che l’infortunio patito contro la Sampdoria non è ancora del tutto alle spalle, nonostante le voci su un suo recupero per domenica sera si fossero fatte sempre più insistenti nelle ultime ore. LEGGI ANCHE: Calciomercato, via Kulusevski per far spazio ad un big Inoltre, come era già preventivabile, Alex Sandro e Danilo, impegnati con la Nazionale Brasiliana in Sud America, rientreranno a Torino solamente nella giornata di venerdì, con ancora i postumi del viaggio ...