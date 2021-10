Juventus Primavera | grave infortunio per il gioiellino Muharemovic

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il difensore centrale classe 2003, Tarik, da molti considerato uno dei talenti più cristallini dell’intero campionato, è stato vittima di un bruttoalla tibia della gamba sinistra. Stando a quanto evidenziato dagli esami strumentali svolti oggi al JMedical si tratta di una frattura composta. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Newcastle fa sul serio: via due big Non sono ancora stati resi noti i tempi di recupero dall’, ma l’impressione è quella che il giovane bosniaco con origini slovene dovrà stare lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Nelle prossime ore si avranno notizie più chiare in merito alla situazione. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.