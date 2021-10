Juventus, offerta alla Fiorentina per Vlahovic: cash + contropartita (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ una Juventus attivissima sul fronte calciomercato. Non solo un rinforzo per il centrocampo con Tchouameni in pole per formare la coppia con Locatelli, i bianconeri continuano la ricerca ad un attaccante per la prossima stagione. La Vecchia Signora ha bisogno di un top player in attacco, un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista realizzativo. Il nome in pole è quello di Dusan Vlahovic, il calciatore serbo ha comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare il contratto con il club viola, il presidente Commisso ha confermato ufficialmente la volontà del calciatore di lasciare il club viola. La Juventus prepara l’assalto, la valutazione di Vlahovic è di 70 milioni di euro, i bianconeri potrebbero convincere la Fiorentina con una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ unaattivissima sul fronte calciomercato. Non solo un rinforzo per il centrocampo con Tchouameni in pole per formare la coppia con Locatelli, i bianconeri continuano la ricerca ad un attaccante per la prossima stagione. La Vecchia Signora ha bisogno di un top player in attacco, un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista realizzativo. Il nome in pole è quello di Dusan, il calciatore serbo ha comunicatodi non voler rinnovare il contratto con il club viola, il presidente Commisso ha confermato ufficialmente la volontà del calciatore di lasciare il club viola. Laprepara l’assalto, la valutazione diè di 70 milioni di euro, i bianconeri potrebbero convincere lacon una ...

Advertising

CalcioWeb : La #Juventus continua il pressing per #Vlahovic: offerta alla #Fiorentina con contropartita - infoitsport : Juventus, Kulusevski sul mercato: offerta choc dalla Premier - cmercatoweb : ?? #Kulusevski può lasciare la #Juventus nei prossimi mesi: super offerta per il talento svedese - JManiaSite : Offerta del #Newcastle a #Ramsey, si sblocca il mercato in entrata della #Juventus? Le possibili mosse a centrocamp… - junews24com : Ramsey-Juve ai titoli di coda? Ecco l’offerta dalla Premier League -