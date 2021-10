Juventus | Guidolin | “Squadra di nuovo solida grazie al lavoro di Allegri”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Il Napoli è affascinante e può arrivare lontano” L’ex allenatore Francesco, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. In particolare, si è concentrato sul campionato di Serie A di quest’anno, esprimendo la sua opinione anche sul periodo della. Intanto, però, al primo posto in classifica c’è il Napoli e l’ex tecnico ha detto la sua sui partenopei: “Il bel gioco del Napoli c’era anche con Gattuso e Spalletti, invece, ha portato altre cose. Laprivilegia il gioco, con le sue qualità e per questo mi affascina. Inoltre, ha tante qualità, è agile e veloce e può contare in attacco su Osimhen che è esploso. Quando parte è decisamente devastante”. LEGGI ANCHE: Cassano contro Marotta: “Allaci è andatoa me, non sa nulla di calcio” A proposito ...

Il commentatore tecnico di Dazn Francesco Guidolin fa le pulci al campionato parlando anche della Juventus e mandando un messaggio a Max Allegri. "La Juventus è in ritardo, ma avete visto che reazione ha avuto nelle ultime settimane?".