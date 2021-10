Juventus, Chiesa può dire addio? Bianconeri spaventati dal Newcastle (Di martedì 12 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: i Bianconeri sarebbero preoccupati dalla possibile offensiva del Newcastle per Chiesa Su Tuttosport si valutano gli effetti che potrebbe avere l’impatto del nuovo Newcastle saudita sul mercato, anche su quello della Juventus. Al di là del possibile “favore Ramsey”, il club inglese potrebbe minacciare altri gioielli juventini. Su tutti Federico Chiesa. Dovesse arrivare un’offerta monstre al giocatore, diventerebbe difficile trattenerlo e si dovrebbe solo raggiungere un accordo sulla cifra del cartellino. Ma Chiesa andrebbe al Newcastle? Risposta difficile da dare, la Juve in estate ha respinto offerte da 70/80 milioni però non ci sono certezze. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Calciomercato: isarebbero preoccupati dalla possibile offensiva delperSu Tuttosport si valutano gli effetti che potrebbe avere l’impatto del nuovosaudita sul mercato, anche su quello della. Al di là del possibile “favore Ramsey”, il club inglese potrebbe minacciare altri gioielli juventini. Su tutti Federico. Dovesse arrivare un’offerta monstre al giocatore, diventerebbe difficile trattenerlo e si dovrebbe solo raggiungere un accordo sulla cifra del cartellino. Maandrebbe al? Risposta difficile da dare, la Juve in estate ha respinto offerte da 70/80 milioni però non ci sono certezze. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Advertising

capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - GoalItalia : La nascita di un top player ?? Chiesa-Juventus, il primo anno insieme ?? [? @romeoagresti] - CalcioNews24 : Pericolo #Newcastle per la #Juventus - simonahtgawm : RT @Bonu4L: Se vendiamo Chiesa non salta mezzo J Twitter, salta completamente la Juventus - gilnar76 : Ultimissime Juve: Allegri vuole Tchouameni, nuova pretendente per Chiesa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -