Juan Cuadrado, o dell’arte della simulazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Prendiamo l’ultimo episodio, avvenuto nella partita tra Colombia e Uruguay. Juan Cuadrado avanza palla al piede lungo la linea di fondo, tra la sua area di rigore e la bandierina del calcio d’angolo; non ha particolare pressione: Vina è a un paio di metri di distanza, alle sue spalle, e Cuadrado potrebbe con facilità cercare un lancio in avanti per un compagno, o almeno spazzare via la palla da una zona di campo pericolosa. Il colombiano decide invece di frenare all’improvviso la sua corsa e aspettare l’avversario per colpirlo con una gomitata in pieno volto. È una scena a cui non siamo abituati: di solito le reazioni violente arrivano con i giocatori allacciati o dopo una parola di troppo a gioco fermo. Cosa stava pensando Cuadrado in questa circostanza? Que esto no haya sido roja para ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 12 ottobre 2021) Prendiamo l’ultimo episodio, avvenuto nella partita tra Colombia e Uruguay.avanza palla al piede lungo la linea di fondo, tra la sua area di rigore e la bandierina del calcio d’angolo; non ha particolare pressione: Vina è a un paio di metri di distanza, alle sue spalle, epotrebbe con facilità cercare un lancio in avanti per un compagno, o almeno spazzare via la palla da una zona di campo pericolosa. Il colombiano decide invece di frenare all’improvviso la sua corsa e aspettare l’avversario per colpirlo con una gomitata in pieno volto. È una scena a cui non siamo abituati: di solito le reazioni violente arrivano con i giocatori allacciati o dopo una parola di troppo a gioco fermo. Cosa stava pensandoin questa circostanza? Que esto no haya sido roja para ...

sportmediaset : ?? Francesco Facchinetti non usa mezzi termini sul comportamento in campo di Juan Cuadrado ?? 'È insopportabile, da… - kekko1897 : @cicciovalenti alle 7.40 la prima citazione a tutti pazzi è per Juan Cuadrado.... Ma la vs non è un ossessione!!!!! #InteristiDal1908 - oscarvalle1984 : RT @SCUtweet: Il contratto di #Cuadrado fino al 2023 è pronto da un po', peraltro l'eccezionale «invecchiamento» di Juan unito alla gran vo… - ClaraPorta4 : RT @SCUtweet: Il contratto di #Cuadrado fino al 2023 è pronto da un po', peraltro l'eccezionale «invecchiamento» di Juan unito alla gran vo… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: Il contratto di #Cuadrado fino al 2023 è pronto da un po', peraltro l'eccezionale «invecchiamento» di Juan unito alla gran vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Cuadrado Juventus, spunta il sogno dei tifosi. E la società pianifica i rinnovi ... che si sta imponendo anche a livello internazionale con il club e la Nazionale, anche se la priorità assoluta per la dirigenza è un'altra e riguarda un rinnovo, quello di Juan Cuadrado , a scadenza ...

Colombia - Brasile 0 - 0: cronaca diretta live e risultato finale ...e il calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie C 74 Termina qui la partita di Juan Quintero che ... QUI COLOMBIA - L'allenatore della Colombia Rueda potrebbe adottare un 4 - 4 - 2, con Cuadrado, Mina,...

Cuadrado e le simulazioni L'Ultimo Uomo Juventus, dal rinnovo di Cuadrado all’addio di Kaio Jorge: le ultime Continuano spedite le performance di Juan Cuadrado con la maglia della Juve, l’esterno si è ancora una volta confermato come giocatore imprescindibile nello scacchiere dei tori ...

Il Manchester United avrebbe individuato sostituto di Pogba: si tratterebbe di Fabian Ruiz Secondo la stampa spagnola il francese potrebbe diventare possibilità concreta per la Juve a parametro zero. Lo spagnolo prenderebbe il suo posto ...

... che si sta imponendo anche a livello internazionale con il club e la Nazionale, anche se la priorità assoluta per la dirigenza è un'altra e riguarda un rinnovo, quello di, a scadenza ......e il calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie C 74 Termina qui la partita diQuintero che ... QUI COLOMBIA - L'allenatore della Colombia Rueda potrebbe adottare un 4 - 4 - 2, con, Mina,...Continuano spedite le performance di Juan Cuadrado con la maglia della Juve, l’esterno si è ancora una volta confermato come giocatore imprescindibile nello scacchiere dei tori ...Secondo la stampa spagnola il francese potrebbe diventare possibilità concreta per la Juve a parametro zero. Lo spagnolo prenderebbe il suo posto ...