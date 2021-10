John Le Carré, esce “Silverview”. Il romanzo postumo del maestro britannico delle spy-stories (Di martedì 12 ottobre 2021) Julian Lawndsley, banchiere della City, a 33 anni lascia Londra per aprire una libreria a Silverview, una piccola città di mare sulla costa inglese, nell’Est Anglia. «Ho abbandonato lo scintillio dell’oro per il profumo della carta stampa», dichiara il giovane finanziere, e la sua Porsche per una Land Cruise. È lui il protagonista del romanzo postumo di John Le Carré, il maestro britannico delle spy-stories scomparso il 12 dicembre 2020 all’età di 89 anni. Si intitola Silverview e nel Regno Unito e negli Usa il libo verrà pubblicato dall’editore Viking giovedì 14 ottobre. In Italia il romanzo uscirà per Mondadori, come tutti i libri di Le Carré, nel febbraio 2022. esce ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Julian Lawndsley, banchiere della City, a 33 anni lascia Londra per aprire una libreria a, una piccola città di mare sulla costa inglese, nell’Est Anglia. «Ho abbandonato lo scintillio dell’oro per il profumo della carta stampa», dichiara il giovane finanziere, e la sua Porsche per una Land Cruise. È lui il protagonista deldiLe, ilspy-scomparso il 12 dicembre 2020 all’età di 89 anni. Si intitolae nel Regno Unito e negli Usa il libo verrà pubblicato dall’editore Viking giovedì 14 ottobre. In Italia iluscirà per Mondadori, come tutti i libri di Le, nel febbraio 2022....

