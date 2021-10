JLo lancia la tendenza cioccolato per l' autunno Pronte a seguirla?

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il marrone è uno dei colori più gettonati dell’Inverno 2021/2022. Lo sa bene Jennifer Lopez, che lo ha indossato persino sul tappeto rosso. In occasione della prima di The Last Duel a New York, la star è stata avvistata in compagnia del fidanzato Ben Affleck in un outfit colora dir poco originale, considerati i soliti look squillanti che siamo soliti veder sfilare sui red carpet. Ben Affleck e Jennifer Lopez all prima di The Last Duel a New York. Leggi anche › Verde, cachi e marrone: i colori da mixare nell’inverno 2021 L’outfitdi JLo sul tappeto rosso L’outfit monocromatico sfoggiato da J.Lo è un due pezzi composto da un dolcevita attillato modello crop-top, tagliato ...