J.K. Rowling torna il libreria: esce in contemporanea mondiale “Il maialino di Natale” (Di martedì 12 ottobre 2021) Londra – Una storia commovente e appassionante dell’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un maialino di peluche, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. E’ ‘Il maialino di Natale’, primo libro per ragazzi di J.K. Rowling, destinato ai lettori dagli 8 anni in poi, dopo la saga in sette volumi di Harry Potter. Il romanzo, che sarà tradotto in 20 lingue, esce oggi in contemporanea mondiale con le illustrazioni dell’artista pluripremiato Jim Field e sarà disponibile anche in versione ebook e audiolibro su Audible. Il protagonista è Jack, che adora il suo maialino di stoffa, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Londra – Una storia commovente e appassionante dell’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, undi peluche, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. E’ ‘Ildi’, primo libro per ragazzi di J.K., destinato ai lettori dagli 8 anni in poi, dopo la saga in sette volumi di Harry Potter. Il romanzo, che sarà tradotto in 20 lingue,oggi incon le illustrazioni dell’artista pluripremiato Jim Field e sarà disponibile anche in versione ebook e audiolibro su Audible. Il protagonista è Jack, che adora il suodi stoffa, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di, però, succede una cosa terribile: Lino si ...

