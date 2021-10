J.K. Rowling da oggi è disponibile il nuovo romanzo “Il Maialino Di Natale” (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo lo straordinario successo globale della saga di Harry Potter, e la pubblicazione della fiaba realizzata durante il lockdown, “L’ckaborg, J K Rowling ritorna con un nuovo romanzo per ragazzi “Il Maialino Di Natale” da oggi disponibile in tutto il mondo. J K Rowling il nuovo romanzo sarà pubblicato in Italia da Salani La trama è incentrata su Jack, inseparabile dal suo Maialino di stoffa, Mimalino, detto Lino. L’evento chiave accade alla vigilia di Natale quando Lino si perde. Jack non si scoraggia, è la vigilia di Natale, il giorno dei miracoli e in quella notte magica i giocattoli possono prendere vita. Così Jack e il suo nuovo pupazzo, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo lo straordinario successo globale della saga di Harry Potter, e la pubblicazione della fiaba realizzata durante il lockdown, “L’ckaborg, J Kritorna con unper ragazzi “IlDi” dain tutto il mondo. J Kilsarà pubblicato in Italia da Salani La trama è incentrata su Jack, inseparabile dal suodi stoffa, Mimalino, detto Lino. L’evento chiave accade alla vigilia diquando Lino si perde. Jack non si scoraggia, è la vigilia di, il giorno dei miracoli e in quella notte magica i giocattoli possono prendere vita. Così Jack e il suopupazzo, il ...

