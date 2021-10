Italia Under 21, Nicolato: «Peccato per il gol nel finale. Su Lucca…» (Di martedì 12 ottobre 2021) Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Svezia Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Svezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una grande gara, sono contento della squadra. Abbiamo fatto ancora meglio dell’ultima sfida in Bosnia. Purtroppo abbiamo preso questo gol alla fine. Purtroppo capita. Sono soddisfatto anche se devo dire che potevamo uscire con tante vittorie da quanto fatto sul campo. La strada è lunga. Produciamo un buon calcio, in questo momento stavamo bene. La squadra però ha fatto il suo». LUCCA – «Importanti sono tutti i gol. Si meritava qualche gol in più. Mi pare che la squadra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Paolo, commissario tecnico dell’21, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Svezia Paolo, commissario tecnico dell’21, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Svezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una grande gara, sono contento della squadra. Abbiamo fatto ancora meglio dell’ultima sfida in Bosnia. Purtroppo abbiamo preso questo gol alla fine. Purtroppo capita. Sono soddisfatto anche se devo dire che potevamo uscire con tante vittorie da quanto fatto sul campo. La strada è lunga. Produciamo un buon calcio, in questo momento stavamo bene. La squadra però ha fatto il suo». LUCCA – «Importanti sono tutti i gol. Si meritava qualche gol in più. Mi pare che la squadra ...

