Italia Under 21, Lucca: «Felice per il gol, ma dispiace per il risultato»

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Italia Under 21, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Svezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. 

GOL E PAREGGIO – «Mi sono sbloccato, sono felicissimo ma siamo rammaricato. Siamo delusi per il risultato perché abbiamo dominato 90 minuti. Il calcio è questo. Abbiamo creato occasioni su occasioni e poi alla fine abbiamo preso gol. Abbiamo dimostrato in campo di essere una squadra forte e competitiva. Dobbiamo cercare di lavorare così quando ci raduniamo e dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati».

