Italia-Svizzera si gioca all'Olimpico di Roma (Di martedì 12 ottobre 2021) Italia-Svizzera, gara del girone di qualificazione al Mondiale in Qatar decisiva per il primato del girone, si giocherà regolarmente all’Olimpico di Roma. Lo rende noto la Figc, che ha annunciato che dalle 12 di lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per il match in programma il prossimo 12 novembre. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021), gara del girone di qualificazione al Mondiale in Qatar decisiva per il primato del girone, si giocherà regolarmente all’di. Lo rende noto la Figc, che ha annunciato che dalle 12 di lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per il match in programma il prossimo 12 novembre.

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Italia-Svizzera, FIGC cercherà di giocare a Roma. San Siro escluso per fischi a Donnarumma - AAlciato : Italia-Svizzera del 12/11, LA PARTITA di qualificazione a Qatar2022, potrebbe essere spostata da Roma a Bergamo. Il… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - _DAGOSPIA_ : HA RAGIONE MOU? ‘L’OLIMPICO E’IL PEGGIOR CAMPO DELLA SERIE A’ ITALIA-SVIZZERA SI GIOCA A ROMA… - DjetteParisse : RT @nati_sfv_asf: Italien - Schweiz wird in Palermo stattfinden Italie - Suisse se jouera à Palerme Italia - Svizzera si giocherà a Palermo… -