Italia - Svizzera non si sposta: il match allo Stadio Olimpico (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - La Figc annuncia che Italia - Svizzera si giocherà regolarmente all'Olimpico di Roma. Nessuno spostamento quindi nonostante i tanti impegni - tra calcio e rugby - nell'impianto romano nei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - La Figc annuncia chesi giocherà regolarmente all'di Roma. Nessunomento quindi nonostante i tanti impegni - tra calcio e rugby - nell'impianto romano nei ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Italia-Svizzera, FIGC cercherà di giocare a Roma. San Siro escluso per fischi a Donnarumma - AAlciato : Italia-Svizzera del 12/11, LA PARTITA di qualificazione a Qatar2022, potrebbe essere spostata da Roma a Bergamo. Il… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - Lovo_official : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizzera a #Roma… - internewsit : Italia-Svizzera, la FIGC non cambia: confermata la sede del match - -