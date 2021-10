Italia-Svezia Under 21 | sfida per il primato | Nicolato punta all’ex Palermo Lucca

(Di martedì 12 ottobre 2021) In programma all'"U-Power Stadium" di Monza lavalevole per le qualificazioni agli Europei21 del 2023 tra. Azzurrini secondi a 9 punti in cerca delcontro la formazione scandinava, attualmente capolista a 10 punti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia Svezia

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di, gara di qualificazione all'Europeo di categoria:(4 - 3 - 3) : Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct : Nicolato. ...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Allenatore: Nicolato(4 - 4 - 2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; ...Queste le scelte dei due ct Nicolato e Asbaghi per la sfida in programma alle 17.30 allo stadio Brianteo di Monza Incrocio importantissimo nel Gruppo F delle Qualificazioni al prossimo Europeo Under 2 ...La Nazionale U21 di Nicolato è impegnata alle ore 17.30 (clicca qui per scoprire dove vederla in tv) contro la Svezia all'U-Power di Monza, il match è valevole per le qualificaz ...