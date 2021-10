Italia-Svezia U21, Nicolato: “Pareggio immeritato, c’è rabbia” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Non meritavamo di subire gol nel finale, c’è rabbia. Ci sono state tante occasioni sprecate, produciamo tanto ma non riusciamo a concretizzare. La squadra comunque ha fatto il suo“. Lo ha detto il Ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato dopo il Pareggio con beffa finale contro la Svezia nel match di qualificazioni agli Europei di categoria. Non basta l’1-0 di Lucca agli azzurrini che subiscono gol nel recupero dopo tante occasioni fallite. Tre vittorie e un Pareggio in quattro partite per gli azzurrini. E Nicolato si dice “soddisfatto” ma non nasconde la delusione: “Potevamo goderci il punteggio pieno per quanto espresso sul campo“, ha detto alla Rai. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) “Non meritavamo di subire gol nel finale, c’è. Ci sono state tante occasioni sprecate, produciamo tanto ma non riusciamo a concretizzare. La squadra comunque ha fatto il suo“. Lo ha detto il Ct dell’Under 21 Paolodopo ilcon beffa finale contro lanel match di qualificazioni agli Europei di categoria. Non basta l’1-0 di Lucca agli azzurrini che subiscono gol nel recupero dopo tante occasioni fallite. Tre vittorie e unin quattro partite per gli azzurrini. Esi dice “soddisfatto” ma non nasconde la delusione: “Potevamo goderci il punteggio pieno per quanto espresso sul campo“, ha detto alla Rai. SportFace.

Advertising

Azzurri : Qualificazioni #U21Euro ???? ???? #Italia ?? ???? #Svezia ?? Oggi, ore 17.30 ??? Stadio di #Monza ?? In diretta su #Rai2… - ladyonorato : In Svezia sospeso il vaccino MODERNA per i nati dopo il 1991 per gravi effetti sul cuore. Qui in Italia, di effetti… - SkySport : ?? ITALIA ???? - SVEZIA ???? 1-1 Risultato finale ? ? #Lucca (42’) ? #Prica (90+2’) ? ?? Qualificazioni Europei U21 ?… - RaiSport : ? #Nicolato: 'Peccato, avremmo meritato la vittoria' Il ct degli #azzurrini: 'Sono soddisfatto della prestazione,… - pignot76 : RT @CosovSsd: I nostri ragazzi allo UPower Stadium per la gara di qualificazione agli Europei Under 21, Italia - Svezia #cosovforever https… -