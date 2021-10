Isa e Chia On Air | ogni martedì alle 18 su Radio Stonata | il podcast della puntata del 12 10 21

(Di martedì 12 ottobre 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’improvvisa scelta di Matteo Fioravanti, e delle ultime dinamiche del Trono over. Spazio poi ai commenti sul Gf Vip 6, tra catfight previsti e nomination improbabili. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

- riportano- Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano. E' una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di ...Lucia ha trovato la sua dolce metà - spiega nell'intervista concessa a- e augura ad ogni donna di trovare un uomo come il suo. Che possa accompagnarle e sostenere come il suo Sacha fa con ...Nel corso della discussione le due hanno citato l’esistenza di un presunto “copione”, che sarebbe stato concordato con Fabrizio Corona: Soleil e Sophie, quindi, stanno recitando? GF Vip, Sophie e Sole ...Cecilia Rodriguez ha raccontato in un'intervista in che rapporti è ad oggi con i suoi ex. Ecco tutte le dichiarazioni fatte.