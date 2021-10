Iren acquisisce il 51% di Nove Spa e sale al 100%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) –, tramite la sua controllataEnergia, si è aggiudicata la gara effettuata dal Comune di Grugliasco (che fa parte della Città metropolitana di Torino) per la cessione del 51% delle quote societarie diSpA. La società, già detenuta al 49% daEnergia che svolgeva anche il ruolo di socio industriale, ha conseguito nel 2020 un EBITDA pari a 1,6 milioni di euro con un indebitamento finanziario pari a 13 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro versoEnergia. La gara è stata aggiudicata al prezzo di circa 5,4 milioni di euro. “L’acquisizione rientra in un progetto strategico di ampio respiro consistente nella realizzazione del Sistema di Teleriscaldamento Metropolitano Torinese, che integrando le diverse reti della Città di Torino e dei Comuni limitrofi, utilizza ...