Iraq | si rafforzano i populisti sciiti di Sadr

(Di martedì 12 ottobre 2021) I risultati parziali delle elezioni legislative insanciscono il consolidamento delle elite populiste al potere da più di un decennio. E sembrano rassicurare sia gli Stati Uniti che l’Iran sul fatto che gli equilibri istituzionali nel Paese non saranno stravolti. Su tutto emerge la scarsissima affluenza alle urne, che conferma quanto profondo si sia fatto in questi anni il fossato tra la cittadinanza, afflitta dagli effetti di una crisi socio-economica senza fine, e i potenti partiti politici emersi nell’era post-Saddam Hussein. Le elezioni, previste per la primavera dell’anno prossimo, erano state anticipate dalla classe politica: ufficialmente per andare incontro alle richieste del movimento di protesta popolare che dall’ottobre del 2019 aveva preso le strade in maniera massiccia e periodica a Baghdad e nelle città del sud sciita. In realtà, affermano gli ...

I comitatie concentrano l'azione strategica, valutano e diffondono le best practice e ... Libia, Algeria, Kenya, Sudan,, per esportare non solo il proprio know - how ma anche il ...... più guerre perdono, più accrescono ela loro presa sul mondo. Dal 1945 hanno perso ... Vietnam,/Afghanistan), prende il via una ristrutturazione della società americana. Si pensi agli ...I risultati parziali delle elezioni legislative in Iraq sanciscono il consolidamento delle elite populiste al potere da più di un decennio. E sembrano rassicurare sia gli Stati Uniti che l’Iran sul fa ...Oggi in Iraq si vota. Con un anno di anticipo. Venticinque milioni sono gli aventi diritto. Ma gli iracheni che si riverseranno nei seggi elettorali per scegliere i membri del nuovo Parlamento rischia ...