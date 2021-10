Inter, rinnovo Barella: distanza tra domanda e offerta, due big estere fiutano l’affare (Di martedì 12 ottobre 2021) In casa Inter si tratta per il rinnovo di contratto di Nicolò Barella. Sul centrocampista ci sarebbero anche due big estere Secondo il Corriere dello Sport, Nicolò Barella ha attirato su di sé le attenzioni di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. L’Inter ovviamente non ha alcuna intenzione di venderlo: per il centrocampista ( a cui scade il contratto nel 2024) è pronta la fascia da capitano e il prolungamento è stato messo in agenda da tempo. Tuttavia – secondo il quotidiano romano – i primi sondaggi dell’agente Beltrami hanno fatto venir fuori una significativa differenza tra domanda ed offerta. L’entourage del centrocampista ha fatto una richiesta che supera i 6 milioni, in modo tale da allineare il suo stipendio a quello che percepirà Lautaro non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) In casasi tratta per ildi contratto di Nicolò. Sul centrocampista ci sarebbero anche due bigSecondo il Corriere dello Sport, Nicolòha attirato su di sé le attenzioni di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. L’ovviamente non ha alcuna intenzione di venderlo: per il centrocampista ( a cui scade il contratto nel 2024) è pronta la fascia da capitano e il prolungamento è stato messo in agenda da tempo. Tuttavia – secondo il quotidiano romano – i primi sondaggi dell’agente Beltrami hanno fatto venir fuori una significativa differenza traed. L’entourage del centrocampista ha fatto una richiesta che supera i 6 milioni, in modo tale da allineare il suo stipendio a quello che percepirà Lautaro non ...

