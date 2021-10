Insulto omofobo sull’auto dell’avvocato che si batte per il Ddl Zan: “Chi pensa di zittirmi così sbaglia” (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. “Se credono di mettermi a tacere così, si sbagliano di grosso”. Stefano Chinotti, 56 anni, è il presidente del Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo. Martedì mattina, 12 ottobre, nel ritirare la macchina dall’autolavaggio, si è accorto della brutta sorpresa: un Insulto omofobo inciso sul passaruota. È la prima volta che subisce un atto del genere. “Io sì, ma la stessa cosa è successa anche ad altre persone. Di sicuro – aggiunge – quella scritta sulla mia auto non è comparsa a caso. Da dieci anni mi occupo di pari opportunità e prendo le difese di persone omosessuali e trans. Le mie battaglie non sono un mistero”. Come quella per l’approvazione del Ddl Zan – il disegno di legge contro l’omotransfobia – che lo ha visto partecipare alle audizioni in Commissione Giustizia ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. “Se credono di mettermi a tacere, sino di grosso”. Stefano Chinotti, 56 anni, è il presidente del Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo. Martedì mattina, 12 ottobre, nel ritirare la macchina dall’autolavaggio, si è accorto della brutta sorpresa: uninciso sul passaruota. È la prima volta che subisce un atto del genere. “Io sì, ma la stessa cosa è successa anche ad altre persone. Di sicuro – aggiunge – quella scritta sulla mia auto non è comparsa a caso. Da dieci anni mi occupo di pari opportunità e prendo le difese di persone omosessuali e trans. Le mie battaglie non sono un mistero”. Come quella per l’approvazione del Ddl Zan – il disegno di legge contro l’omotransfobia – che lo ha visto partecipare alle audizioni in Commissione Giustizia ...

