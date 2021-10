Insigne-Napoli – Il rinnovo mai così distante

(Di martedì 12 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport riporta in merito alla situazione di Lorenzo. Secondo la rosea è il periodo di maggior distanza tra il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - Mediagol : Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Insigne caso Internazionale, gelo Napoli” - sportli26181512 : Insigne, il rinnovo col Napoli, la richiesta dell'agente: Inter alla finestra: Lorenzo Insigne, capitano del Napoli… - cmdotcom : #Insigne, il rinnovo col #Napoli, la richiesta dell'agente: #Inter alla finestra -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Napoli

: COLPO DI SCENA IN ARRIVO? L'interesse della MLS perè reale e concreto, anche se il capitano sogna di restare nella sua. La redazione sportiva di 7Gold apre ad un ...... con Mimmo Malfitano, scrive che è andato male l'incontro di due settimane fa tra l'agente di- Pisacane - e Aurelio De Laurentiis.Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, tratta il rinnovo con il club in cui è nato, il solo col quale abbia mai giocato in Serie A. Dopo una luce serena, di ..."Insigne caso Internazionale". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Il gelo col Napoli, nerazzurri e United lo tentano. Dalla Nazionale al ca ...