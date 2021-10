Insigne in MLS? Auriemma spiega: "Non è vero, vi dico per quale motivo ha incontrato gli americani" (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo quanto riportato stamane da Il Mattino, il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere in MLS, la Serie A degli Stati Uniti. Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha fornito ulteriori informazioni sulla vicenda del rinnovo del capitano azzurro a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto evidenziato: “Sono un po’ stupito dell’accanimento su Insigne. Per me è un accanimento mediatico nei confronti di un figlio di Napoli che vuole restare e che è disposto anche ad accettare un decurtamento del’ingaggio. Decurtare è una cosa e dimezzare è un’altra. Per questa ragione la trattativa sarà lunga e non so se sarà nemmeno una trattativa". "De Laurentiis ha detto di voler ridurre il monte ingaggi fino a 70-80 milioni: da dove li prendi questi soldi? Da chi guadagna di più. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo quanto riportato stamane da Il Mattino, il futuro di Lorenzopotrebbe essere in, la Serie A degli Stati Uniti. Raffaele, noto giornalista, ha fornito ulteriori informazioni sulla vicenda del rinnovo del capitano azzurro a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto evidenziato: “Sono un po’ stupito dell’accanimento su. Per me è un accanimento mediatico nei confronti di un figlio di Napoli che vuole restare e che è disposto anche ad accettare un decurtamento del’ingaggio. Decurtare è una cosa e dimezzare è un’altra. Per questa ragione la trattativa sarà lunga e non so se sarà nemmeno una trattativa". "De Laurentiis ha detto di voler ridurre il monte ingaggi fino a 70-80 milioni: da dove li prendi questi soldi? Da chi guadagna di più. ...

