Insigne in MLS | Auriemma | “Accanimento mediatico | vi svelo tutto”

Lorenzo Insigne in MLS è la notizia lanciata da Il Mattino, si parlava già di emissari americani pronti a rilevare il calciatore del Napoli. Sulla questione è intervenuto anche il procuratore del calciatore che ha smentito la trattativa del trasferimento di Insigne negli USA. Raffaele Auriemma a Radio Marte parla di "un Accanimento mediatico nei confronti di un figlio di Napoli che vuole restare e che è disposto anche ad accettare un decurtamento del'ingaggio. Decurtare è una cosa e dimezzare è un'altra. Per questa ragione la trattativa sarà lunga e non so se sarà nemmeno una trattativa. De Laurentiis ha detto di voler ridurre il monte ingaggi fino a 70-80 milioni: da dove li prendi questi soldi? Da chi guadagna di più. Insigne guadagna 4,8 milioni più bonus (per arrivare a 5,5), se lo ...

